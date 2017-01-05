При теракте в сирийском городе Джебла погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате теракта в сирийском прибрежном городе Джебла. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в торговом квартале в центре города, неподалеку от овощного рынка, взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. Загорелись припаркованные неподалеку машины, серьезно повреждены дома и магазины. 25 человек получили ранения, их доставили в ближайшие больницы. Медики опасаются, что число жертв может увеличиться: спасатели до сих пор разбирают обломки, многие из пострадавших в критическом состоянии. Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

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Джебла находится в провинции Латакия недалеко от города Тартус, где располагается российская военно-морская база.

В мае 2016 года Джебла и Тартус уже становились целями террористических атак. Тогда погибли более 100 мирных жителей. Ответственность за нападения взяли на себя экстремистские группировки «Ахрар аш-Шам» и «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, требующих его отставки, началось в 2011 году. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой силу набрали террористические организации, захватившие часть территории страны. Провинция Латакия, где проживает большинство сирийских алавитов — единоверцев Башара Асада — до последнего времени считалась одной из самых спокойных в Сирии.

