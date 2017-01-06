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СМИ узнали о неполадках палубной версии истребителя F-35

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Ввод в строй самого дорогого варианта американского истребителя F-35 –– палубного F-35C для ВМС США –– может быть задержан из-за обнаруженных проблем в конструкции шасси самолета. Об этом сообщает Business Insider.

По его информации, при катапультном старте передняя стойка шасси испытывает вибрацию, способную травмировать летчиков и дезориентировать их в момент взлета. «Колебания головы пилота достаточны, чтобы повлиять на способность контролировать обстановку и управлять полетом, что создает угрозу для безопасности», –– говорится в сообщении.

Болевые ощущения при старте с катапульты оценивали по пятибалльной шкале 105 летчиков. О «средней» боли (три балла) заявили 74 из них, 18 оценили ее как «сильную» (четыре балла), один пилот сообщил о «сильной и продолжительной» боли.

На круглом столе в декабре 2016 года исполнительный директор программы генерал-лейтенант Кристофер Богдан заверил журналистов, что проблемы F-35C проявляются только при старте самолета с небольшим взлетным весом. По его словам, они исчезают, если самолет взлетает с полной боевой нагрузкой и запасом топлива. Тем не менее Пентагон сформировал «Красную команду» –– независимую группу экспертов, которая должна изучить ситуацию и выдать рекомендации по ее разрешению.

В настоящее время достижение боевой готовности первой эскадрильи авиации ВМС США на F-35C ожидается в 2019 году. Первая эскадрилья ВВС США, укомплектованная самолетами F-35A, достигла боевой готовности в августе 2016 года, а эскадрилья авиации Корпуса морской пехоты на F-35B –– годом ранее, в августе 2015.

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