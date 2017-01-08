СМИ узнали о планах США и Южной Кореи создать отряд для убийства Ким Чен Ына

Американский спецназ планирует присоединиться к операции по убийству лидера КНДР Ким Чен Ына, которую намерена провести Южная Корея в случае начала боевых действий на полуострове. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Ёнхап» со ссылкой на собственные источники.

Численность спецотряда, который планируется сформировать уже в этом году, составит от одной до двух тысяч человек. Командовать ими будет южнокорейская сторона. Отмечается, что помимо убийства Ким Чен Ына, в задачи бригады входит нейтрализация высшего политического и военного руководства Северной Кореи.

Также Сеул и Вашингтон в 2017 году намерены увеличить количество совместных учений.

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О планах Южной Кореи по созданию специальных войск, предназначенных для уничтожения командных пунктов и ликвидации руководства КНДР, сообщалось еще в октябре 2016-го. Однако речи о том, что к операции могут присоединиться Соединенные Штаты, тогда не шло.

8 января этого года бывший северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо, бежавший в Южную Корею, заявил, что Пхеньян планирует завершить разработку межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) к концу 2017 — началу 2018 года. Новое оружие, по его словам, будет способно достигнуть континентальной части США.