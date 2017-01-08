Путин поздравил Марину Неелову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Марину Неелову с 70-летним юбилеем. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек — Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что за каждым из образов артистки стоит высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние, огромный талант и потрясающая работоспособность.

Марина Неелова сыграла множество театральных ролей, участвовала в спектаклях «Валентин и Валентина», «Двенадцатая ночь», «Вишневый сад», «Три сестры», «Ревизор» и других. В фильмографии Нееловой более 50 картин, в том числе роли в фильмах «Ольга Сергеевна», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна».

Неелова является обладательницей нескольких государственных премий РСФСР и России, в том числе Государственной премии РСФСР в области театрального искусства, а также премии «Ника». В 2006 году актриса была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2012-м — получила орден Почета «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю плодотворную деятельность». 8 января Марине Нееловой исполнилось 70 лет.