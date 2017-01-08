Монах сжег себя из-за сексуальной эксплуатации кореянок во время Второй мировой

Буддийский монах в Сеуле поджег себя в знак протеста против сексуальной эксплуатации кореянок во время Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает «Би-би-си».

Мужчина (ему 64 года) получил ожоги третьей степени и находится без сознания.

По данным издания, протест монаха был направлен против соглашения между Сеулом и Токио, согласно которому в японские бордели были насильно отправлены десятки тысяч девушек, включая кореянок.

Акт самосожжения был предпринят во время демонстрации против президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе и приостановку ее полномочий. Причиной политического кризиса в стране стал коррупционный скандал с близкой подругой главы государства Чхве Сун Силь. Она обвиняется в давлении на крупнейшие коммерческие компании с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда.