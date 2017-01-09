Разработчик рассказал об особенностях нового зенитного комплекса «Бук-М3»

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», принятый на вооружение в 2016 году, кардинально превосходит предшественников по основным тактико-техническим характеристикам. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил генеральный директор НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (разработчика комплекса) Юрий Белый.

«Среди мобильных комплексов класса средней дальности равных комплексу "Бук-М3" не существует. В определенной степени к аналогу можно отнести европейский комплекс SAMP-T», — подчеркнул Белый.

По его словам, улучшение характеристик достигнуто несколькими способами. Увеличение возимого боекомплекта повысило эффективность при отражении массированных налетов. На каждой самоходной огневой установке размещены шесть ракет (вместо четырех на «Бук-М2»), а на транспортно-пусковой установке — 12 (вместо шести). Характеристики пусковой установки улучшены за счет применения семикатковых гусеничных шасси, увеличена проходимость и грузоподъемность. Использование транспортно-пусковых контейнеров для ракет упростило эксплуатацию.

Существенно увеличены зоны поражения, причем по всем видам целей: аэродинамическим и баллистическим, включая тактические и крылатые ракеты. Повышена помехозащищенность.

Для комплекса разработана новая ракета 9М317М, отличающаяся от 9М317 из состава «Бук-М2» повышенными показателями по перехвату крылатых и тактических баллистических ракет. При этом сохранена возможность применения ракет 9М317.

Первая зенитная ракетная бригада получила комплексы «Бук-М3» в ноябре 2016 года.

Единый зенитный ракетный комплекс армейского звена 9К317М «Бук-М3» представляет собой глубокое усовершенствование 9К317 «Бук-М2». Дивизион таких «Буков» способен одновременно обстреливать на дальности от 2,5 до 70 километров и на высоте до 35 километров 36 целей, движущихся с максимальной скоростью до трех километров в секунду.