Мошенники заманивали клиентов фейковым изобретением Хокинга против бедности

Создатели сайта, связанного с высокорисковой торговлей бинарными опционами, использовали поддельное интервью с популярным английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, чтобы обманом заманивать посетителей на свой ресурс. Об этом сообщает BuzzFeed.

Как утверждается в материале издания, мошенники разместили фейковое интервью на поддельной копии сайта телеканала CNN. В нем профессор Кембриджского университета якобы рассказывает о созданном им специальном алгоритме, позволяющем предугадывать изменения рынка и направленном на искоренение финансового неравенства. «Этот компьютерный код буквально размывает разницу между уровнями благосостояния разных слоев населения», — «заявляет» ученый в интервью.

«Я надеюсь, что с помощью моего алгоритма уже через десять лет не будет существенной разницы между нижними и верхними классами, а богатства будут равномерно распределены между трудолюбивыми людьми», — добавляет псевдо-Хокинг в конце публикации.

Фото: hawkingcode.com

После прочтения поддельного интервью ничего не подозревающим пользователям предлагалось перейти по ссылке на hawkingcode.com, чтобы ознакомиться с новой разработкой Хокинга. При нажатии на нее юзер попадал на ресурс, где ему вместо специального алгоритма синтезированным голосом физика-теоретика обещали гарантированный заработок в 1455 долларов в сутки.