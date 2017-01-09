У следственного департамента МВД появился новый руководитель

Глава МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника следственного департамента МВД и заместителя министра Александра Романова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 9 января.

По словам министра, Романов «досконально знает работу следственных подразделений, обладает большим стажем работы и высоким профессиональным уровнем, хорошими моральными качествами».

Новый глава следственного департамента был назначен указом президента России от 28 декабря 2016 года.

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28 ноября стало известно, что Владимир Путин освободил от руководящих должностей ряд сотрудников Управделами главы государства, Федеральной службы безопасности, Минобороны и МВД. В их числе Александр Савенков, занимавший посты замминистра внутренних дел и начальника следственного департамента МВД. Эти кадровые решения были приняты в связи с избранием этих чиновников в Российскую академию наук (РАН).

23 ноября глава государства на заседании Совета по науке и образованию, узнал об избрании в академию высокопоставленных чиновников, которые тем самым нарушили предписание Кремля не совмещать госслужбу с научной деятельностью. Путин пообещал предоставить им возможность заниматься наукой. Уточнялось, что речь идет только о тех чиновниках, которые избрались в РАН после 15 октября 2015 года.

Александр Романов родился 25 января 1967 года в Ленинграде. Там же окончил специальную среднюю школу милиции МВД СССР. В 1996 году — Санкт-Петербургский юридический институт МВД. В 2003 году он был назначен заместителем начальника Главного следственного управления при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2008 году Романову было присвоено звание генерал-майора юстиции.

С 2011 по 2012 год проходил службу в должности заместителя начальника следственного департамента МВД России, с 2013 по 2014 год — заместителя начальника ГУ МВД России по Севером-Западному федеральному округу. С 2015 по 2016 год Романов был главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полномочного представителя президента в СЗФО.