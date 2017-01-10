В Россию отказались пускать семена «Агрессора» с Украины

Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Крым семена белокочанной капусты «Агрессор» и червивые грецкие орехи, которые везли с Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства, передает во вторник, 10 января, «Крыминформ».

На сайте Россельхознадзора указывается, что в первую неделю года украинцы 50 раз пытались ввезти в Крым овощи и фрукты, которые могли быть заражены карантинными вредителями.

С 2 по 9 января крымские специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора вернули на территорию сопредельного государства около 25 килограммов продукции растительного происхождения. Запрещенные к ввозу товары были выявлены при проведении контроля на автомобильных пунктах пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп.

По данным «Крыминформа», на полуостров, в частности, намеревались провезти семена белокочанной капусты сорта «Агрессор» и грецкие орехи с явными признаками повреждения вредителем.

Всего с начала 2017 года на территорию Украины было возвращено 244 килограмма и 80 пакетов подкарантинной продукции, обнаруженной в ручной клади и багаже пассажиров.