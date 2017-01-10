Китайский интернет-ретейлер AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию. Об этом сообщает во вторник, 10 января, ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Насколько нам известно, AliExpress восстановил предоставление услуг экспресс-доставки товаров в Россию», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что приостановка предоставления этой услуги не отразилась на почтовой отправке посылок.

Как стало известно 6 января, AliExpress приостановил экспресс-доставку в Россию через логистическую компанию SPSR. Это произошло из-за проблем с таможенным оформлением. Продавцы, реализующие товар через систему, получили письменное уведомление.

В конце декабря пользователи пожаловались на массовую задержку доставки заказанных за рубежом посылок. По сообщениям большинства покупателей, бандероли либо неделями находятся на таможне во Внуково, либо отправлены на доставку по России. Трудности связывали с масштабной распродажей на AliExpress, прошедшей 11 ноября.