Молнию Маккуина оставили в живых в новом трейлере третьих «Тачек»

На YouTube-канале Disney Pixar появился второй проморолик анимационной ленты «Тачки 3». В полутораминутном клипе главный герой мультфильма — гоночный автомобиль Молния Маккуин — попадает в аварию, и его место на автодроме занимает новая машина. Оправившись после инцидента, Маккуин пытается вернуть себе звание чемпиона.

Первый трейлер продолжения «Тачек» вышел в ноябре 2016-го и вызвал беспокойство у родителей. Они выразили опасения, что мультфильм получился слишком мрачным и может травмировать неокрепшую психику.

Лента «Тачки» вышла на экраны в 2006 году и заработала в прокате почти 462 миллиона долларов. Сиквел выпустили в 2011 году, он заработал около 560 миллионов долларов.