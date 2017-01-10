«Хакашша» и «Карачай-Черкешша» рассказали американским детям о России

Видео: Russian-American Youth Association / Facebook

Американский образовательный проект Kids Learning Tube рассказал о географии и устройстве России. В пятиминутном видеоролике, опубликованном на YouTube, сообщается о краях, областях и республиках страны. Также упоминаются и три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Об этом сообщает Perito-Burrito.

Анимированные субъекты Федерации представляют себя самостоятельно. При этом названия некоторых регионов произносятся неправильно. Например, Карачаево-Черкесия благодаря авторам стала «Карачай-Черкешшей», а Хакасия — «Хакашшей».