Появилось видео поджога покупателем магазина в Волгоградской области

Видео: 360tv.ru

В сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как безработный житель станицы Михайловской (Урюпинский район Волгоградской области) поджег продуктовый магазин за отказ кассира дать в долг продукты. Ролик во вторник, 10 января, публикует телеканал «360».

Инцидент произошел вечером 8 января. 27-летний злоумышленник надел маску, облил помещение магазина бензином и поджег его от самодельного факела. Сотрудникам магазина удалось самостоятельно потушить огонь, после чего они обратились в полицию. Мужчина был задержан и признался в содеянном.