Объявлено название нового романа Харуки Мураками

Новый роман японского писателя Харуки Мураками будет называться Killing commendatore («Убийство командора»). Об этом сообщается на сайте издательства Shinchosha Publishing.

Книга, которая станет четырнадцатой по счету у литератора, поступит в продажу 24 февраля.

Предыдущий роман Мураками «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» вышел в 2013-м и стал самым продаваемым за год в Японии.

В Shinchosha Publishing были изданы пять книг писателя: романы «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «Хроники Заводной Птицы», «1Q84», сборник рассказов «Все божьи дети могут танцевать» и путевые заметки Uten Enten.

Харуки Мураками — один из самых популярных японских писателей. Его имя неоднократно называлось среди фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.