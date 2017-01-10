Мексиканских полицейских уличили в мародерстве

Мексиканские полицейские, призванные обеспечивать порядок в ходе манифестаций против повышения цен на бензин, уличены в мародерстве. Об этом сообщает BFMTV. На кадрах видно, как люди в форме вывозят из одного из супермаркетов тележки, наполненные продуктами, и укладывают их в багажники служебных автомобилей.

На другом видео полицейские запечатлены в момент выноса из магазина коробок с бытовой техникой. Свою добычу они укладывают в автобус. При этом ряд других сотрудников отгоняют возмущенных прохожих. Мексиканская прокуратура уже возбудила несколько уголовных дел по данным фактам.