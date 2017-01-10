Во Флоренции собрали модных мужчин со всего мира

Во Флоренции открылась ежегодная профессиональная выставка мужской моды Pitti Uomo, передает корреспондент «Ленты.ру». Мероприятие пройдет в 91-й раз.

В рамках выставки свои новинки представят разные бренды одежды и аксессуаров, а также парфюмерии и косметики со всего мира. Кроме того, в павильоне под названием Futuro Maschile будет проводиться исследование будущего мужской моды.

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Pitti Uomo (полное название — Pitti Immagine Uomo) — экспозиция коллекций, организуемая производителями мужской одежды, обуви, аксессуаров ежегодно, в январе и июне. Кроме выставки мужской моды, под эгидой Pitti Immagine во Флоренции проходят экспозиции женской и детской моды, парфюмерии, продуктов питания и другие.

В этот раз в качестве приглашенного дизайнера выступит основатель собственного бренда Пол Смит, свои коллекции представят и молодые модельеры: например, бренды BMUET(TE) и Ordinary People.