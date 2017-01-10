Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

В Москве ожидается резкое потепление, передает во вторник, 10 января, Национальная служба новостей (НСН). По прогнозам синоптиков, в этот день вечером в столице ожидается минус 6 градусов, а к выходным температура воздуха должна подняться до нуля градусов.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, потепление в Москве сопровождается повышением атмосферного давления. Как ожидается, в течение 10 января оно должно продержаться на отметке 752 миллиметра ртутного столба.

Иммунолог Владимир Болибок заявил в интервью телеканалу «360», что резкое потепление может привести к новым вспышкам гриппа и ОРВИ в столичном регионе.