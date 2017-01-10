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Москвич украл из парка позолоченную статую для своей девушки

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Житель Москвы в ночное время похитил из парка «Сокольники» позолоченную статую. Об этом во вторник, 10 января, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления, им оказался 32-летний москвич. Он пояснил, что скульптуру похитил во время прогулки по парку и решил подарить ее своей девушке», — говорится в сообщении управления.

По предварительным данным, стоимость статуи составляет три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В октябре 2015 года в Москве похитили памятник актеру Евгению Леонову в образе Доцента из фильма «Джентльмены удачи», стоявший около входа на киностудию «Мосфильм». Два дня спустя статую обнаружили распиленной в одном из столичных пунктов приема цветных металлов.

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