Подо Львовом взорванный мемориал жертвам нацистов пометили символами СС

В селе Гута Пеняцкая Львовской области неизвестные взорвали мемориал жертвам массовых убийств поляков бойцами дивизии СС «Галичина» и служащими украинской полиции. Об этом сообщает одесское издание «Таймер».

Взрывом уничтожен размещенный в центре композиции памятный крест. Окружавшие его колонны с именами погибших раскрашены в цвета украинского и бандеровского флагов, под которыми изображены зиг-руны, служившие эмблемой войсковых подразделений СС, передает издание.

Трагедия в Гуте Пеняцкой произошла 28 февраля 1944 года. В ходе карательной операции село, поддерживающее советских и польских партизан, было полностью уничтожено, а около полутысячи его жителей — заживо сожжены в местном костеле.

В советское время в память об этих событиях в селе был установлен памятник. В начале 90-х годов прошлого века его уничтожили неизвестные. В 2005-м мемориал восстановили.

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В октябре 2016 года в польском селе Верхрата разрушили памятник боевикам запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА). Монумент демонтировали активисты радикальной националистической группировки «Лагерь Великой Польши». На канале группировки в YouTube видео сноса мемориала сопровождается надписью «Еще один памятник УПА уничтожен!».

В сентябре Верховная Рада Украины осудила решение сената и сейма Польши о признании Волынской резни — массового убийства поляков членами УПА — геноцидом.

22 июля нижняя палата польского парламента одобрила признание Волынской резни геноцидом и утвердила 11 июля днем памяти жертв этого события. 8 июля аналогичное постановление принял сенат Польши.

Волынская резня — массовые убийства поляков боевиками УПА в 1943 году. По различным оценкам, жертвами стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.