Мультимиллиардер Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's

Один из богатейших людей в мире, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonald's в дни, когда фондовый рынок падает. Об этом он признался в трейлере к документальному фильму «Стать Уорреном Баффетом», который покажет канал HBO 30 января.

«МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит 3,17 доллара. Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сэндвич за 2,95 доллара», — сказал миллиардер.

Видео: HBODocs / YouTube

В ноябре 2016 года телеканал CNBC сообщил о том, что состояние Баффета увеличилось на 11 миллиардов долларов после победы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США.

Forbes оценивает состояние Баффета в 65,5 миллиарда долларов. По этому показателю он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу (81 миллиард долларов) и главе Amazon.com Джеффу Безосу (67 миллиардов долларов).