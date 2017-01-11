Финансы
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Мультимиллиардер Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's

Перейти в «Мою Ленту»
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет

Один из богатейших людей в мире, глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonald's в дни, когда фондовый рынок падает. Об этом он признался в трейлере к документальному фильму «Стать Уорреном Баффетом», который покажет канал HBO 30 января.

«МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит 3,17 доллара. Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сэндвич за 2,95 доллара», — сказал миллиардер.

Видео: HBODocs / YouTube

В ноябре 2016 года телеканал CNBC сообщил о том, что состояние Баффета увеличилось на 11 миллиардов долларов после победы кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США.

Forbes оценивает состояние Баффета в 65,5 миллиарда долларов. По этому показателю он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу (81 миллиард долларов) и главе Amazon.com Джеффу Безосу (67 миллиардов долларов).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Состояние Баффета выросло после победы Трампа на 11 миллиардов долларов
Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей США
Последние новости
Секретный доклад о связях Трампа с Россией оказался вбросом интернет-троллей
В уфимской поликлинике пациентке с больной ногой пришлось ползти к врачу
Потерянную шотландцем на парковке стадиона BMW нашли через полгода
Жена Бориса Ротенберга сняла для него пародию на клип про лабутены
Рейтинг Трампа упал до минимального после выборов значения
Кремль прокомментировал планы Тиллерсона жестко выступить против России
Мультимиллиардер Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's
Другие материалы рубрики
00:01 10 января 2017

Минская засада

Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
13:51 Сегодня

ЦБ поднял официальный доллар выше 60 рублей

13:59 Сегодня

Опубликована программа Российского инвестиционного форума в Сочи

12:46 Сегодня

Moody's спрогнозировало рост экономики России вопреки санкциям

00:01 3 января 2017
A woman pays for her groceries at the Tagansky supermarket in Moscow on Dec. 19, 1990 as a man waits behind her holding a load of bread. Food is more plentiful at farmers’ markets than at state-run stores such as this, but prices are much higher.

До основанья, а затем...

25 лет назад началась «шоковая терапия» — реформы команды Ельцина-Гайдара
11:54 Сегодня

США подготовили новые санкции против нефтегазового сектора России

12:21 Сегодня

Москва ответила на подготовку США новых санкций против нефтегазового сектора

10:11 Сегодня

СМИ сообщили о миллиардных махинациях Татфондбанка

00:02 2 января 2017
ГУМ, 1992 год

«Гайдар здесь ни при чем»

Как Россию готовили к «шоковой терапии»
16:28 28 декабря 2016

Набиуллина рассказала о достойном поведении рубля

10:47 Сегодня

Минфин предложил исключить Гонконг из списков офшоров

18:38 10 января 2017

Резервный фонд России в 2016 году сократился в 3,7 раза

Россия
Танцуй, пока дорогой
Бывший танцор лишился поста главы Крымавтодора из-за нескромной невесты
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию «У Обамы еще будет финальный аккорд»
В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
В уфимской поликлинике пациентке с больной ногой пришлось ползти к врачу
Кремль прокомментировал планы Тиллерсона жестко выступить против России
Дали слово
Кто сочиняет речи за первых лиц государства и при чем тут «Ирония судьбы»
РПЦ попросила петербуржцев обойтись без революций из-за Исаакиевского собора
Зюганов призвал признать независимость ДНР и ЛНР
Все материалы
Мир
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
Имамов в Италии ознакомят с принципами конституции страны
Зампредседателя корпорации Samsung допросят по подозрению в коррупции
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Год в состоянии напряжения
Зарубежные эксперты о ключевых событиях и трендах 2017-го
В полиции Парижа отмечены случаи радикализации сотрудников
Все материалы
Бывший СССР
Марш в Киеве, приуроченный к годовщине образования Украинской повстанческой армии в Киеве.Докопались!
Кому на Украине понадобились останки Степана Бандеры и Симона Петлюры
В Астане прошел митинг против браков казахских девушек с китайцами
Грузинская полиция нагрянула с обыском в засаженный коноплей партийный офис
Климкин осудил вандализм на польском мемориале во Львовской области
Донецкий губернатор запретил сотрудникам говорить на русском языке
ВСУ понесли потери при попытке прорвать позиции ополчения под Донецком
Выпускников военных кафедр украинских вузов отправят воевать в Донбасс
Все материалы
Финансы
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
ЦБ поднял официальный доллар выше 60 рублей
Опубликована программа Российского инвестиционного форума в Сочи
Moody's спрогнозировало рост экономики России вопреки санкциям
Мультимиллиардер Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's
США подготовили новые санкции против нефтегазового сектора России
Москва ответила на подготовку США новых санкций против нефтегазового сектора
Все материалы
Бизнес
Холодный аргумент
Убедят ли морозы европейцев в необходимости «Северного потока-2»
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
«Газпром» предложил Грузии перейти на оплату транзита по европейским ставкам
Бывший партнер Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
Рекс Тиллерсон оказался акционером Yandex
Оператор «Северного потока» сообщил о рекорде по экспорту газа
Лимиты выше, бонусы ниже
Какие законодательные изменения коснутся бизнеса в 2017 году
Все материалы
Силовые структуры
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
Задавивший пешехода в Москве водитель Mercedes заочно арестован
Казахстан приобрел четыре боевых вертолета Ми-35М
Минобороны отвергло обвинения военных США в небезопасных полетах над Сирией
США впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж
Все материалы
Наука и техника
Станция Voyager 1 на удалении от орбит планет (в представлении художника)Путешествие в бездну
Тайны вышедшей в межзвездное пространство станции Voyager 1
Furo smart service robots are demonstrated at CES International Friday, Jan. 6, 2017, in Las Vegas.Умнее вас
Чем поразила крупнейшая выставка электроники в Лас-Вегасе
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
Новогодний грузовик Coca-Cola признали локомотивом ожирения
«Культуру пития» ближайших родственников человека показали на видео
Геофизики определили «потерянный элемент» ядра Земли
Развеян миф о связи погоды и боли в спине
Все материалы
Спорт
Джанни Инфантино«Это безумие какое-то!»
Почему ФИФА увеличила число участников чемпионата мира по футболу
Верните Платини!
Бюрократия против футбола
Яромир Ягр собрался играть до 55 лет
Румынский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за договорной матч
Мутко назвал ложью заявления о существовании в России допинговой системы
Минспорт прокомментировал призывы отстранить россиян от соревнований
Дженнифер Лопес подарила сестре на день рождения встречу с Криштиану Роналду
Все материалы
Культура
Все не по плану
No Plan Дэвида Боуи, In Love With Life Йоко Оно и другие новые клипы
Иванов день
Евгений Миронов сыграл самого несчастного из чеховских героев
Моника Беллуччи«Я уже взрослая женщина — и роли ищу соответствующие»
Моника Беллуччи о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Саундтрек к сиквелу «На игле» слили в сеть
Пугачева показала тапки в ответ на критику ее передачи
Умер джазовый музыкант Бадди Греко
Братья Коэны снимут телесериал о Диком Западе
Все материалы
Интернет и СМИ
Маленький буржуй
Как пятилетний американец заработал миллионы долларов на любви к игрушкам
Главу МИД Польши высмеяли за слова о встрече с коллегой из несуществующей страны
Скриншот программы «Новогодний парад звезд»Погружение в ад
Что произошло на телевидении и в сети, пока страна поедала новогодние салаты
Уткнувшийся в смартфон водитель предпочел вести автобус ногой
Пранкер столкнул сотрудников фастфуда в конференц-звонке
Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети
Видео с воссоединением хозяйки и кота после двух лет поисков стало вирусным
Все материалы
Ценности
На понтах
Тест «Ленты.ру»: кто одевал звезд на красной дорожке Golden Globes
Prada оставил моделей на пустынном пляже
Любителям долгих прогулок предложили куртку с подогревом
Casio сделал часы для мечтательных девушек
Balenciaga превратил моделей в театральных актрис
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Jaguar изменил машины под нужды любителей быстрой езды
Все материалы
Путешествия
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
Пошли работу — и в путь
10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие
WWF назвал семь необычных особо охраняемых территорий России
«Победа» отчиталась о 40-процентном росте числа пассажиров за год
Охранники бара на Бали выбили глаз российскому туристу
Кругосветный круиз через 25 стран оценили в 55 тысяч евро на человека
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Все материалы
Из жизни
Свет мой, зеркальце, забудь
Тенденции красоты, с которыми нужно распрощаться в 2017 году
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали о своей жизни
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
Жена Бориса Ротенберга сняла для него пародию на клип про лабутены
Потерянную шотландцем на парковке стадиона BMW нашли через полгода
Собачка проглотила серьгу стоимостью 500 фунтов стерлингов
Все материалы
Самый быстрый Porsche Macan
Тест Porsche Macan Turbo, который стал на 40 сил мощнее и на 800 тысяч дороже
Ford подтвердил возрождение внедорожника Bronco
Тест-драйв турбо-Ferrari из прошлого
Знакомство с 478-сильной Ferrari F40
Новую Toyota Camry сделали «с чистого листа»
Уникальный российский суперкар
Уцелевшая «Маруся» B1
Jaguar F-Type подружили с камерой GoPro
14 фактов о новой Toyota Camry
Все, что нужно знать о «Камри» нового поколения
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы