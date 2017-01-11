В полиции Парижа отмечены случаи радикализации сотрудников

В период с 2012 по 2015 годы отмечено как минимум 17 случаев радикализации сотрудников полиции Парижа. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на материалы только что изданной во Франции книги «Куда делись наши шпионы?».

Авторы Эрик Пеллетье и Кристоф Дюбуа утверждают, что эти молодые люди поступили на службу в середине 2000-х годов, пройдя строгий внутренний конкурсный отбор.

В качестве примера приводится история полицейского, который буквально поразил коллег своим поведением на службе. В ходе патрулирования улиц на машиние, он слушал религиозные исламские песнопения. Кроме того, однажды он воспользовался короткой остановкой и оставил служебный автомобиль, чтобы купить своей жене паранджу.

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Кроме того, в книге приводятся факты радикализации женщин-полицейских. В сентябре 2014 года одна из них, облачившись в хиджаб, пришла к главному врачу одной из клиник, где полицейские проходят регулярный осмотр, и заявила об отказе от прохождения диспанцеризации. Месяц спустя она отказалась носить униформу, заявив, что форменные брюки являются «грязной тряпкой Республики».

Еще одна, теперь уже бывшая, сотрудница была приговорена к десяти месяцем тюремного заключения условно и запрету на работу в полиции в течении двух лет за пост, размещенный на ее странице в Facebook: « Я стыжусь носить синий (цвет униформы французских полицейских). На месте террористов я бы давно заставила наделать в штаны этих (...). из Елисейского дворца и тех, кто на них горбатится».

Как утверждают авторы книги, подобные случаи радикализации отмечены и в других силовых ведомствах Франции — Министерствах обороны, внутренних дел и юстиции.