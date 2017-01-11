Семеро россиян выиграли в лотерею по миллиону в канун Нового года

Семеро россиян, купивших в почтовых отделениях лотерейные билеты, в канун Нового года выиграли по миллиону рублей. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба Почты России.

Обладатели этих денежных призов приобрели билеты в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Иркутской, Самарской и Белгородской областях, а также в Красноярском крае.

Кроме того, девять человек выиграли свыше 700 тысяч рублей, еще двое стали владельцами загородных домов стоимостью по 700 тысяч рублей каждый. 54 человека получили от 20 тысяч рублей и выше. Общая сумма выигрышей по всем билетам новогоднего тиража превысила 270 миллионов рублей.

В октябре 2016 года ВЦИОМ выяснил, на что россияне потратили бы крупный выигрыш в лотерею. 38 процентов опрошенных заявили, что вложили бы деньги в покупку жилья. Девять процентов инвестировали бы в свое дело или покупку акций. Восемь процентов занялись бы здоровьем, столько же положили бы средства в банк. По шесть процентов участников исследования потратили бы их на текущее потребление (еду, красивую одежду, обувь), отдых или развлечения.