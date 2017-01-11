Справороссы анонсировали законопроект о народосбережении

Фракция «Справедливой России» разрабатывает законопроект о народосбережении, где будут фиксироваться социально-экономические показатели для последующей оценки работы правительства и региональных властей. Об этом в среду, 11 января, сообщил лидер справороссов Сергей Миронов, передает ТАСС.

«И правительство РФ, и исполнительная власть на местах должна оцениваться по разным критериям, которые как раз и будут формировать народосбережение», — заявил политик.

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По его словам, к этим критериям относятся «доходы пенсионеров, жилищные условия, уровень смертности, преступности, экономическая составляющая, продолжительность жизни — нынешняя и ожидаемая».

Миронов также напомнил, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин много внимания уделил проблеме народосбережения.

1 декабря, выступая перед Федеральным собранием, глава государства назвал сбережение людей смыслом «всей нашей политики». «Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры», — сказал Путин.

