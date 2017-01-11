Бренд Z Zegna вдохновился лыжниками 1970-х годов

Итальянская марка Z Zegna представила новую коллекцию одежды. Презентация прошла в рамках международной выставки мужской моды Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Источником вдохновения для создания одежды стали образы лыжников 1970-х годов. «Мы создали вещи, которые отвечают активному образу жизни современных людей, подчеркивая при этом роскошь и эстетику», — сказал креативный директор марки Алессандро Сартори (Alessandro Sartori). Основные цвета коллекции — черный, белый, темно-зеленый и горчичный.

Фото: пресс-служба Z Zegna 1 /4

Z Zegna — вторая линия бренда Ermenegildo Zegna, принадлежащего одноименной итальянской компании. Компания занимается выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.