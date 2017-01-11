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Бренд Z Zegna вдохновился лыжниками 1970-х годов

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Итальянская марка Z Zegna представила новую коллекцию одежды. Презентация прошла в рамках международной выставки мужской моды Pitti Uomo, которая проходит во Флоренции. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Источником вдохновения для создания одежды стали образы лыжников 1970-х годов. «Мы создали вещи, которые отвечают активному образу жизни современных людей, подчеркивая при этом роскошь и эстетику», — сказал креативный директор марки Алессандро Сартори (Alessandro Sartori). Основные цвета коллекции — черный, белый, темно-зеленый и горчичный.

Z Zegna — вторая линия бренда Ermenegildo Zegna, принадлежащего одноименной итальянской компании. Компания занимается выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. Сейчас управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

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