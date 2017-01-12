В Пентагоне насчитали 154 боевых вылета с «Адмирала Кузнецова»

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что авиакрыло российского авианосца «Адмирал Кузнецов» совершило 154 боевых вылета в течение двух месяцев. По мнению американских военных специалистов, этот показатель свидетельствует об ограниченных возможностях российского авианосца.

«Мы делаем такое число вылетов (с авианосца — прим. "Ленты.ру") в течение нескольких дней», — сообщил собеседник телеканала. Кроме того, как отмечено в сообщении, некоторое количество вылетов самолеты «Кузнецова» провели с российской авиабазы Хмеймим близ Латакии.

В настоящее время российский авианосец завершил операцию у берегов Сирии и возвращается домой.

11-12 января 2016 года он провел учения вблизи ливийского побережья. В среду, 11 января, авианосец посетил верховный главнокомандующий лояльными парламенту Ливии вооруженными силами фельдмаршал Халифа Хафтар. После экскурсии по кораблю состоялась видеоконференция маршала с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав, помимо авианосца, вошел тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и вспомогательные суда. «Кулаков» в конце ноября покинул Средиземное море.

В состав палубного авиакрыла «Адмирала Кузнецова» во время похода входили, по разным оценкам, 12 истребителей Су-33, 4 истребителя МиГ-29К и вертолеты, включая новейшие ударные палубные Ка-52К «Катран». Два истребителя были потеряны в результате аварий.

