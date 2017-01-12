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Лайнер Flydubai совершил вынужденную посадку в Челябинске

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Самолет лоукостера Flydubai, выполнявший рейс Дубай — Екатеринбург, вынужденно приземлился в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя воздушной гавани Екатерины Дерябиной, лайнер совершил посадку на запасном аэродроме. Какую-либо другую информацию она не привела.

В то же время региональные СМИ выдвигают несколько причин того, почему самолету потребовалось сесть в другом аэропорту. По данным источника 74.ru, борт уже прибыл в Екатеринбург и практически приземлился в местном аэропорту Кольцово, однако пилоты почувствовали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой слишком слабое, снова подняли машину в небо и запросили посадку в Челябинске.

Телеканал 31tv.ru передает, что лайнер изменил маршрут из-за технической неисправности. О неполадках на борту самолета корреспонденту 74.ru рассказали и в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Flydubai — государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ. Маршрутная сеть регулярных перевозок лоукостера состоит из 95 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе. Воздушный флот сформирован из самолетов Boeing 737-800.

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