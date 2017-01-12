В Вашингтоне прошла акция протеста против тюрьмы Гуантанамо

В Вашингтоне, столице США, в 15-ю годовщину открытия тюрьмы в Гуантанамо прошла демонстрация против пыток и бессрочного содержания заключенных под стражей. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Облаченных в оранжевые тюремные робы манифестантов задержала полиция — власти не были уведомлены о массовом мероприятии. Как уточняет агентство, шествие началось у стен верховного суда: демонстранты дошли до сената, где планировали передать законодателям петицию с 60 тысячей подписей с требованием закрыть тюрьму.

Спецтюрьма Гуантанамо расположена на арендуемой с 1903 года США военно-морской базе на Кубе. Там содержатся лица, задержанные после 11 сентября 2001 года по подозрению в причастности к международному терроризму.

В связи с антитеррористической операцией в Афганистане в 2001 году сюда стали поступать пленные боевики запрещенных в России «Аль-Каиды», «Талибана» и других организаций, которые американское правительство считает террористическими. Избранный президент США Дональд Трамп выступает против закрытия пенитенциарного учреждения.