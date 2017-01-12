Шойгу рассказал о росте роли высокоточного оружия в сравнении с ядерным

В будущем акцент в стратегическом сдерживании перейдет от ядерного оружия в неядерную плоскость. Такое мнение высказал министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В первую очередь это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения», — пояснил он, добавив, что это должно снизить уровень международной напряженности и укрепить меры доверия.

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По словам Шойгу, к 2021 году потенциал российских стратегических ядерных сил вырастет вчетверо, «что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания».

Министр убежден, что в обеспечении военной безопасности важную роль играют силы общего назначения, на которые приходится «основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом».

К высокоточному оружию относят средства, способные с большой вероятностью поражать цель с первого выстрела на любой дистанции в пределах дальности действия. Помимо стрелково-пушечного вооружения, к нему относят управляемое оружие (ракеты, торпеды, корректируемые снаряды и авиабомбы).