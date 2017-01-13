Alexander McQueen оставил полураздетую модель в песчаных дюнах

Британский модный дом Alexander McQueen опубликовал несколько фотографий из новой рекламной кампании на сезон весна-лето 2017. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы бренда.

Съемки проводились среди песчаных дюн неподалеку от морского побережья . Автор снимков — модный фотограф Джейми Хоуксворт (Jamie Hawkesworth).

Фото: Alexander McQueen 1 /2

Alexander McQueen — британский модный дом, специализирующийся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, а также парфюмерии и нижнего белья. Основан в 1992 году дизайнером Александром Маккуином. Во время показов он оборачивал моделей в целлофан, использовал образы ведьм и призраков, а также подбирал манекенщицам гротескный макияж.

После смерти Маккуина арт-директором модного дома стала Сара Бертон. Летом 2016 года марка представила несколько кадров из рекламной кампании в готическом стиле. Съемки проходили на Шетланских островах (северо-восток Шотландии). Автором фотосессии также был Хоуксворт, а лицом бренда — аргентинская модель Мика Арганараз.