Пережившая нападение собаки модель продолжит карьеру c шрамами на лице

Британская модель Шэннон Кларк (Shannon Clark) планирует продолжить карьеру, несмотря на шрамы, оставшиеся на лице после нападения собаки. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает издание Daily Mail.

В июле 2016 года Кларк встретила возле своего дома незнакомого человека, гуляющего с собакой. Когда девушка попыталась погладить животное, оно неожиданно вцепилось ей в лицо.

Зубы собаки оставили на губах и подбородке модели глубокие раны. Кларк опасалась, что заметные шрамы на лице помешают ей продолжить карьеру в модельном бизнесе.

Спустя шесть месяцев она заявила в Facebook, что дела идут не так плохо, как она боялась. По ее словам, полученные повреждения заживают очень хорошо, и ее снова приглашают для участия в платных съемках.

12 января сообщалось, что бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса «Мисс Романья»-2007 Джессику Нотаро. В результате атаки у нее повреждены глаза, обожжены бедро и нога.