Словацкого премьера оштрафовали на 200 евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оштрафован судом на 200 евро за неявку на слушания. Об этом сообщает HN Online.

Глава правительства был вызван в суд в качестве свидетеля по делу активиста Мартина Дано, который обвиняется в клевете на бывшего министра транспорта Яна Початка.

Как указывается в протоколе заседания, свидетель Роберт Фицо получил повестку, но не явился в суд без уважительной причины.

Сам глава правительства через прессу распространил заявление, в котором объяснил, почему не смог участвовать в разбирательстве. «Я находился за пределами Братиславы в связи со срочной служебной необходимостью. Служба протокола по телефону сообщила суду о моем отсутствии, к сожалению, с опозданием. (...) Я приношу свои извинения, уважаю решение суда, и, конечно, я заплачу штраф», — написал словацкий премьер-министр.

Видные политики нередко становятся фигурантами судебных разбирательств. Рекордсменом по участию в различных слушаниях считается бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. За годы его активной политической деятельности он принял участие более чем в 2,5 тысячи судебных слушаний. Политика обвиняли в коррупции, связях с мафией, участии в сексуальных скандалах. Практически все обвинения против него либо снимались за давностью лет, либо он одерживал победу в апелляционных судах.