СМИ узнали о подаренном Аваковым Порошенко пистолете за 10 тысяч долларов

Министр внутренних дел Украины Арасен Аваков подарил президенту страны Петру Порошенко пистолет Сabot Gun модели Jones 1911. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает «Украинская правда».

Как отмечает издание, такой подарок Порошенко получил в 2015 году на 50-летие. Кроме того, по четыре единицы огнестрельного оружия Аваков вручил действующему и бывшему премьер-министрам Владимиру Гройсману и Арсению Яценюку.

Издание «Апостроф» уточняет, что стоимость подаренного главе государства пистолета составляет 9 950 долларов.

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В мае 2016-го Аваков рассказал, что наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова пулеметом «Максим» 1910 года. Ранее в том же месяце журналист Денис Бигуса рассказал о том, что глава МВД наградил Яценюка таким же пулеметом.

В апреле «Украинские новости» опубликовали список высших чиновников, награжденных оружием. В нем значатся Яценюк, получивший в придачу к пулемету автомат Томпсона, помощник президента Украины Алексей Горащенков — пистолеты «Маузер» К-96 и по 105 патронов к ним, Аваков и министр юстиции Павел Петренко — по «Кольту» М1911. Министр обороны Степан Полторак сам себя наградил пистолетом Glock 19 gen со 103 патронами.