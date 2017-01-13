Селену Гомес сфотографировали топлес

Американскую актрису и певицу Селену Гомес сняли топлес. Кадр опубликовал на своей странице в соцсети Instagram модный фотограф Мерт Алас.

«Красавица и чудовище», — указал в подписи к фотографии Алас. Снимок набрал более 58 тысяч лайков. Всего на страницу фотографа подписаны более 842 тысяч пользователей. Сама знаменитость не опубликовала откровенный кадр.

Beauty and the Beast Фото опубликовано @mertalas

В декабре 2016 года стало известно, что Гомес стала самой популярной знаменитостью в Instagram. На страницу 24-летней знаменитости в соцсети по состоянию на 1 декабря подписались 103 миллиона пользователей. С тех пор их число выросло до 106 миллиона.

В августе 2016 года также сообщалось, что Гомес решила сделать перерыв в карьере из-за осложнений, вызванных волчанкой, — депрессий и панических атак.

Гомес начала карьеру в трех направлениях — в музыке, кино и на телевидении. В 2009 году она возглавила поп-рок-группу Selena Gomez & the Scene, а через три года продолжила выступать сольно. Чуть раньше, в 2007 году, артистка присоединилась к команде сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс», что принесло ей четыре премии Kids’ Choice Awards. Кроме того, Гомес снималась в «Ханне Монтане», «Еще одной истории о Золушке», «Монте-Карло», «Игре на понижение» и «Отвязных каникулах».