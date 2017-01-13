Душевнобольной обстрелял помощника шерифа Трупа

Видео: WTVM News Leader 9 / YouTube

Страдающий психическим расстройством американец открыл огонь по помощнику шерифа округа Труп в американском штате Джорджия. Кадры с места событий опубликованы телеканалом WTVM.

Выстрелы раздались после того, как заместитель шерифа Майкл Хокетт приехал к дому Мэтью Эдмондсона по вызову его отца — тот пожаловался на неадекватное поведение сына. Однако Хокетт возмутителя спокойствия не обнаружил — тот приехал немного позже и, увидев стража порядка, открыл по нему огонь. Телеканал «360» уточняет, что нападавшего задержал спецназ после осады его дома.