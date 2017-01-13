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В сети обратили внимание на злодея Трампа из телешоу 1950-х

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В американском телесериале 1950-х годов Trackdown обнаружили персонажа по имени Уолтер Трамп, который намеревался построить стену вокруг города якобы ради спасения от конца света. На эпизод шоу обратил внимание портал Snopes.

Эпизод был показан по телеканалу CBS в 1958 году и получил название «Конец света». Уолтера Трампа сыграл актер и режиссер знаменитого сериала «Звездный путь» Лоуренс Добкин (Lawrence Dobkin).

На YouTube эпизод появился в ноябре 2016 года с описанием: «Это телешоу 1958 года предсказало появление [Дональда] Трампа», но пользователи обратили внимание на ролик только сейчас.

По сюжету Уолтер Трамп пытается убедить горожан, что им угрожает огненный дождь, и только он может спасти их от неминуемой смерти. Местный полицейский выясняет, что на самом деле Трамп оказывается мошенником, и хочет построить стену, чтобы никто не узнал о его кознях за пределами города.

В конце эпизода Трампа арестовывают.

В ноябре пользователи соцсетей обратили внимание эпизод из серии «Симпсонов» 16-летней давности, в котором Лиза Симпсон становится президентом США после Трампа и обнаруживает, что страна находится в полнейшем упадке. В эпизоде советники нового главы государства объясняют, что крах связан с неоправданными инвестициями Трампа.

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