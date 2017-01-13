Главу Нацбанка Украины заподозрили в махинациях на миллиарды долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении главы Национального банка Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина. Об этом сообщил сотрудник Генеральной прокуратуры страны Владислав Куценко на своей странице в Facebook.

Гонтарева и Ворушилин подозреваются в причастности к махинациям с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 миллиарда гривен (11,6 миллиарда долларов), сообщает Куценко. По его данным, чиновники допустили искусственное занижение стоимости активов 68 ликвидированных банков с 415 миллиардов гривен (15,2 миллиарда долларов) до 99,4 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов) с целью продажи подконтрольным субъектам.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги». По предъявленной статье в случае доказательства вины, нарушителям закона может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой, отметил прокурор.

Нацбанк не получал документов по этому делу, сообщается на странице регулятора в Facebook.

В июне 2016 года лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко заявила, что глава Нацбанка несет прямую ответственность за коллапс в банковской сфере страны.

В 2014-2015 годах Нацбанк Украины признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. В 2016 году регулятор планировал вывести с рынка еще 16 кредитных организаций.