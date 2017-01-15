Украинские инспекторы проверят воинские части в Ростовской области

Москва дала согласие на просьбу Киева провести инспекцию в одном из районов Ростовской области в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, инспекция состоится с 16 по 19 января. Площадь территории, на которой пройдет проверка, составляет около 16 тысяч квадратных километров. Он подчеркнул, что цель подобных мероприятий — определение масштабов или подтверждение отсутствия военной деятельности в пределах указанного района.

Кроме того, Рыжков добавил, что украинские инспекторы получат брифинги от командиров российских частей, расположенных в указанном районе. «Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей», — цитирует его «Интерфакс».

Инспекцию на территории России также проведут специалисты из Германии и Сербии. Немецкие специалисты посетят 252 мотострелковый полк, дислоцированный в городе Богучар Воронежской области, а сербские проведут инспекцию на территории одного из районов Подмосковья.