Джеймс Кэмерон снимет документалку про историю научной фантастики

Американский режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает IndieWire.

В новом проекте Кэмерон расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений.

Кинематографист отметил, что в детстве постоянно пересматривал фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». «Эта картина вдохновила меня стать режиссером. Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм», — рассказал Кэмерон. В своем проекте он намерен ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики.

Премьера документального сериала под рабочим названием James Cameron’s Story of Science Fiction («История научной фантастики от Джеймса Кэмерона») намечена на 2018 год. В нем будет шесть эпизодов, каждый продолжительностью в час.

Джеймс Кэмерон — создатель фильмов «Титаник», «Аватар», «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Помимо режиссерской деятельности он известен как исследователь подводного мира.