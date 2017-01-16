Командира сочинского полка ДПС уволили из-за коррупции

Командир полка ДПС ГИБДД по Сочи Андрей Геращенко уволен в связи с проступком, порочащим честь сотрудника внутренних дел. Об этом в понедельник, 16 января, в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю сообщили «Интерфаксу».

«Подполковник полиции Геращенко уволен со службы по итогам служебной проверки, инициированной руководством регионального главка МВД», — сказал представитель регионального управления ведомства.

В марте 2016 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о передаче крупной взятки для высокопоставленных сотрудников управления ГИБДД по Сочи. Предполагаемый посредник был задержан 9 марта при получении 500 тысяч рублей.

26 декабря 2016 года стало известно, что начальника ГИБДД Тобольска Виктора Китова отправили в отставку за прогул занятий в Институте повышения квалификации в Тюмени.