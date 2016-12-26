Начальника тобольской ГИБДД уволили за прогул занятий в институте

Начальника ГИБДД Тобольска Виктора Китова отправили в отставку. Об этом URA.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Отмечается, что он был отстранен от должности по решению аттестационной комиссии.

По данным источников агентства, Китова отстранили за прогул занятий в институте повышения квалификации в Тюмени. Отмечается, что в сентябре он своевременно не явился на учебу. Его жена Наталья Китова заявила, что ее муж по семейным обстоятельствам пропустил только один учебный день. Она добавила, что аттестационная комиссия рекомендовала понизить в должности либо уволить Китова.

В то же время среди версий увольнения источник агентства назвал длительное отсутствие Китова на рабочем месте из-за употребления алкоголя.

Китов возглавил ГИБДД Тобольска в сентябре 2015 года. В настоящее время обязанности руководителя исполняет его заместитель Олег Матренинских.