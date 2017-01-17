Суд в Германии отказался запрещать праворадикальную партию

Конституционный суд ФРГ отказался запрещать праворадикальную Национал-демократическую партию Германии (НДПГ). Об этом сообщает Deutsche Welle во вторник, 17 января.

Оглашая решение, председатель суда Андреас Фоскуле (Andreas Voßkuhle) заявил, что хотя идеология партии носит антиконституционный характер, НДПГ не обладает достаточным потенциалом для причинения вреда немецкой демократии. По его словам, не было найдено никаких доказательств того, что партия может прийти к успеху.

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Как уточняет издание, первая попытка запретить НДПГ была предпринята еще в 2003 году. Она провалилась, так как выяснилось, что в числе руководителей партии находятся агенты под прикрытием или тайные осведомители Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка Германии).

Нынешние слушания были инициированы бундесратом — представительством всех 16 федеральных земель страны.

НДПГ в последние годы резко потеряла популярность. На выборах в бундестаг 2013 года партия не прошла в парламент Германии. На региональном уровне НДПГ также не имеет своих представителей в законодательных собраниях. Последнее поражение партия потерпела на выборах в земле Макленбург — Передняя Померания в сентябре прошлого года. В настоящее время насчитывает около шести тысяч активных членов.