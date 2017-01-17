Маккейн поделился своим видением будущего вооруженных сил США

Вооруженные силы США нуждаются в кардинальной перестройке и укреплении, что потребует около 430 миллиардов долларов дополнительных расходов в ближайшие пять лет. Об этом говорится в докладе Restoring American Power за авторством сенатора Джона Маккейна.

Документ представляет собой сборник предложений, которые Маккейн (председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил) рекомендует учитывать американским законодателям при рассмотрении планов военного строительства на период 2018-2022 годов.

Маккейн подверг сомнению амбициозные планы довести численность флота до 350-355 боевых единиц. По его мнению, к 2022 году реалистично увеличить число боевых единиц до 333 с 274. В 59 новых единиц он предлагает включить как минимум пять новых подводных атомоходов, авианосец, три эсминца, два десантных корабля, 11 кораблей снабжения, два патрульных корабля.

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Флот должен вложить больше средств в подводных роботов, а также увеличить закупки палубной авиации, причем не дожидаясь запаздывающего F-35C (предложено приобрести 58 истребителей F/A-18E/F Super Hornet и 18 самолетов РЭБ EA-18G Growler). При этом программу боевого корабля прибрежной зоны (LCS) Маккейн предложил свернуть и вместо нее разработать новый легкий боевой корабль.

Корпус морской пехоты должен численно вырасти со 182 тысяч до 200 тысяч человек и ускорить закупки самолетов F-35B, вертолетов CH-53K и топливозаправщиков KC-130J.

ВВС должны довести численность боеготовых самолетов тактической авиации до 1500 единиц (сейчас — 1142). Плановое количество закупаемых F-35A (1763 борта до 2040 года) Маккейн назвал нереалистичным и заявил, что оно нуждается «в пересмотре и, вероятно, сокращении». При этом он отметил, что, возможно, придется увеличить число новых перспективных бомбардировщиков B-21.

При развитии сухопутных войск Маккейн рекомендует нарастить расходы на средства РЭБ, ПВО, а также робототехнические комплексы и высокоточные боеприпасы. Пять бригад должны перевооружиться на танки Abrams последней модификации. Численность армии должна вырасти примерно на 8 тысяч человек.