С Плесецка успешно запустили «Тополь-М»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) произвели в понедельник, 16 января, пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь-М» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Учебная боевая часть ракеты шахтного базирования с высокой точностью поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке, отметили в ведомстве. Цель пуска — подтверждение стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.

Вес трехступенчатой ракеты РС-12М составляет порядка 45 тонн. По официальной информации, она может доставлять моноблочную ядерную боевую часть на расстояние около 10 тысяч километров.