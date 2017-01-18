Спецслужбы допросили назвавшую авиакатастрофу в Киргизии чисткой нации женщину

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии объявил официальное предупреждение и допросил бывшую преподавательницу государственной медицинской академии Таттыгул Дооталиевой, которая назвала катастрофу грузового самолета «Боинг 747-400» чисткой нации. Об этом в среду, 18 января, сообщает агентство «АКИпресс».

Отмечается, что в публикациях Дооталиевой в Facebook выявлены призывы к возбуждению межрегиональной и межнациональной вражды. «Назначены необходимые экспертизы, проверка по данному факту будет продолжена», — говорится в сообщении.

Издание kp.ru уточняет, что женщина назвала авиакатастрофу естественным отбором и чисткой нации, указав, что погибшие приехали из южных регионов страны. «Это не киргизы, это вообще не знаю, кто там живет», — отметила педагог, которая 18 января была уволена. Позже сообщения были удалены. Высказывания вызвали широкое обсуждение в стране. Депутат парламента Омурбек Бабанов потребовал уволить женщину из медицинской академии. Его коллега Улугбек Ормонов предложил возбудить против Дооталиевой уголовное дело.

Материалы по теме Туманный заход Что на данный момент известно о крушении самолета в Бишкеке

«Боинг 747-400», принадлежащий турецкой авиакомпании ACT Airlines, упал на дачный поселок недалеко от аэропорта Манас рано утром 16 января. Воздушное судно совершало рейс Гонконг — Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке. Данные о погибших до сих пор разнятся. Первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев заявил об опознании в центре судебных экспертиз Киргизии тел 37 погибших при авиакатастрофе, в том числе 17 детей. В МЧС республики сообщали о 31 погибшем.

При падении самолета разрушено более 30 домов. Правительство Киргизии распорядилось выделить семьям погибших и пострадавших по 70 тысяч сомов (около одной тысячи долларов).