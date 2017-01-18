Boeing после критики Трампа пообещал снизить цену на «борт номер 1»

Корпорация Boeing снизит затраты на разработку и поставку новых президентских самолетов. Такое обещание дал глава компании Деннис Мюленбург после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Defense News.

Мюленбург отметил, что на встрече был достигнут «серьезный прогресс в упрощении требований к "бортам номер 1"». Это, по его словам, позволит снизить стоимость программы.

О завышенной, по его мнению, стоимости новых самолетов президентского авиаотряда Дональд Трамп заговорил 6 декабря 2016 года. По его словам, программа объемом четыре миллиарда долларов «выходит из-под контроля» и должна быть свернута.

Точный объем затрат на этот проект не публиковался, однако издание отмечает, что сумма, названная Трампом, очень похожа на точную оценку.

Так, исследования и разработки по этому направлению до 2021 года потребуют 2,7 миллиарда долларов, а два полностью готовых самолета Boeing 747-8 со специальным оборудованием защищенной связи и мерами по минимизации действия поражающих факторов ядерного взрыва, по оценкам экспертов, обойдутся приблизительно в миллиард долларов.