В Индии застрелены два противника строительства электроподстанции

В Индии два человека убиты и около 10 ранены в столкновении с полицией во время протестов против строительства электроподстанции. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в штате Западная Бенгалия, город Бхангар. Сотни жителей соседних деревень заблокировали дороги и подожгли покрышки, чтобы выразить протест против строительства подстанции. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и бамбуковые дубинки.

Медики сообщили, что два пострадавших крестьянина скончались в больницах города от огнестрельных ранений. Однако полицейские категорически отрицают, что стреляли в протестующих. Глава полиции округа Сунил Чоудхури заявил, что стражи порядка «вели себя исключительно сдержанно». По его словам, несколько полицейских во время протестов получили ранения, их автомобили были серьезно повреждены.

В то же время сами крестьяне утверждают, что в них стреляли полицейские и гражданские чиновники, занятые в проекте.

Под строительство подстанции возле Бхангара планировалось отдать шесть гектаров земли. Местные крестьяне выразили недовольство проектом: их не устроил размер компенсации, предложенный правительством. После протестов строительство было заморожено по решению властей штата.