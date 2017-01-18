Семья «китайского Горбачева» попросила о его реабилитации

Семья бывшего генсека Компартии Китая Чжао Цзыяна, прозванного «китайским Горбачевым», попросила посмертно реабилитировать политика. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Как заявила газете дочь опального функционера Чжао Лян (более известная под именем Ван Яньнань), родственники политика не рассчитывают на то, что председатель КНР Си Цзиньпин в ближайшее время пересмотрит официальную позицию Пекина по вопросу о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или о роли Чжао Цзыяна в них, но намерены продолжать борьбу за его реабилитацию.

По словам одного из сподвижников политика, редактора либерального журнала «Яньхуан Чуньцю» Ду Даочжэна, «если подавление восстания на Тяньаньмэнь не будет осуждено, люди и дальше будут оплакивать смерть Чжао».

Чжао Цзыян с 1980 по 1987 год занимал должность премьера Госсовета КНР, с 1987-й по 1989-й — генсека ЦК Компартии Китая. За приверженность политике реформ и попытки внедрить рыночную экономику заслужил прозвище «китайского Горбачева». Предлагал разделить партийные и государственные функции, провел ценовую реформу. В 1989 году, когда начались протесты студентов, выступил за переговоры с ними и высказался против введения военного положения. После этого Чжао Цзыян был помещен под домашний арест, где и провел следующие 15 лет вплоть до смерти в 2005 году.