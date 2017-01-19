Обама написал американцам прощальное письмо

Президент США Барак Обама написал гражданам Соединенных Штатов прощальное письмо. Оно размещено на сайте Белого Дома.

Текст начинается со слов «Друзья мои американцы». Далее Обама кратко напоминает о существующей традиции оставлять письмо своему преемнику и сообщает, что сперва хочет поблагодарить американцев за оказанную ему честь — быть их 44-м президентом. «Всему, чему я научился во время пребывания в должности, я научился от вас, — пишет Обама. — Благодаря вам я стал лучше — как президент и как человек».

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В письме президент также напоминает о горестях и радостях, которые он переживал вместе со своим народом, и о достижениях в годы своего правления: об успехах в областях медицины и высоких технологий, доступе к медицинским услугам для большей части американцев, легализации однополых браков, помощи беженцам.

В конце Обама призывает американцев, независимо от политической принадлежности, быть честными гражданами страны, в которой они живут. «И когда вам покажется, что ход прогресса замедляется, вспомните: Америка — не проект одного человека, — завершается текст. — Есть одно, самое могущественное слово в нашей демократии: слово "мы". Мы — народ. Мы преодолеем все. Да, мы сможем».

Президентские полномочия Барака Обамы официально завершаются в пятницу, 20 января. На посту лидера государства его сменит Дональд Трамп. Сам Обама уже заявил, что намерен посвятить ближайший год общению с семьей.