Из погребенного под лавиной итальянского отеля достали первое тело погибшего

Спасатели извлекли тело первого погибшего из отеля «Ригопьяно» в итальянской провинции Пескара, который накрыло снежной лавиной. Об этом в четверг, 19 января, сообщает Rai News.

Операция продолжается, однако ее проведение сильно затруднено. Агентство ANSA также сообщает, что человек, сообщивший спасательным службам о сходе лавины, найден живым. 38-летний Джампаоло Парете (Giampaolo Parete) рассказал, что буквально за несколько минут до того, как отель накрыло снегом, он вышел к машине. Под завалами остаются его жена и двое детей.

Снежная лавина сошла на гостиницу 18 января. По предварительном данным, погибнуть могли до 30 человек. По информации Reuters, в их числе как постояльцы, так и работники гостиницы. В пресс-службе Росстуризма уже сообщили, что путешественники из России в разрушенном отеле не останавливались.

Лавина, накрывшая отель «Ригопьяно», сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром 18 января.