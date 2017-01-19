В Ростуризме заявили об отсутствии россиян в накрытом лавиной итальянском отеле

Путешественники из России не останавливались в итальянском отеле, который оказался накрыт снежной лавиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«Российских туристов не было в этой гостинице. Это мини-отель, он не особо популярен у россиян», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сказала агентству «Москва», что в область Абруццо, где произошел сход лавины, граждане РФ зимой не ездят. «Организованных туристов там точно нет. Если только самостоятельные, но такой информации также нет», — подчеркнула она.